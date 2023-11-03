Тюркский мир на равных взаимодействует с глобальными державами - Токаев

БАКУ /Trend/ - Тюркский мир на равных взаимодействует с глобальными державами.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вступительной речи на 10-м саммите Организации тюркских государств (ОТГ).

"Как вы знаете, на данный момент уже проделана большая работа. У нас есть конкретные достижения. Совет сотрудничества тюркоязычных государств, созданный по инициативе Казахстана, сегодня стал полноценной международной организацией. Был одобрен документ под названием "Перспективы тюркского мира – 2040". Самое главное, мы укрепили единство братских стран, продемонстрировав всему миру приверженность нашим общим ценностям. Мы исполняем волю наших предков и укрепляем сотрудничество тюркских стран", - подчеркнул он.

По словам Токаева, теперь цель состоит в том, чтобы сохранить единство, основанное на взаимном доверии и братстве, и передать его следующим поколениям.

"Тюркский мир на равных взаимодействует с глобальными державами. Другие государства теперь считаются с ключевыми установками нашей организации. Поэтому расширение взаимодействия между тюркскими народами является для всех нас общей задачей", - отметил Токаев.