Товарооборот между странами ОТГ можно увеличить в 1,5 раза - президент Казахстана

БАКУ /Trend/ - Товарооборот между странами Организации тюркских государств можно увеличить в 1,5 раза.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с основным докладом на 10-м саммите Организации тюркских государств (ОТГ).

"Важно обеспечить синхронное развитие тюркских государств. Мы считаем целесообразным систематизировать стандарты и терминологию наших государств. В связи с этим я призываю вас в кратчайшие сроки рассмотреть типовой законопроект и одобрить его. Эта инициатива открывает путь к свободному экспорту наших товаров на общий рынок. Единые стандарты позволят обеспечить ежегодный рост ВВП примерно на 1 процент", - отметил он.

По его словам, сейчас валовой внутренний продукт тюркских стран равен почти 1,4 триллиона долларов США.

"В этом году товарооборот между членами организации превысил 22 миллиарда долларов. Данный показатель можно увеличить в 1,5 раза, если будут утверждены общие требования. Кроме того, считаю целесообразным создание Референс-центра Организации тюркских государств. Этот центр позволит обеспечить взаимное признание результатов испытаний продукции, а также провести новые исследования в области химической и пищевой промышленности", - добавил Токаев.