Казахстан поддерживает инициативу о присвоении ОЭС статуса наблюдателя в ОТГ - Токаев

БАКУ /Trend/ - Мы поддерживаем инициативу о присвоении Организации экономического сотрудничества (ОЭС) статуса наблюдателя в Организации тюркских государств.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с основным докладом на 10-м саммите Организации тюркских государств (ОТГ).

"Кроме того, мы предлагаем наладить сотрудничество с Исламской организацией по продовольственной безопасности", - подчеркнул он.

По его словам, необходимо продолжить меры по оптимизации деятельности организации.

"В этой связи призываю как можно скорее решить вопрос о назначении наших постоянных представителей при Организации тюркских государств. Также приветствуем предложение об увеличении численности сотрудников секретариата. Необходимо укрепить сотрудничество тюркских государств в избирательной сфере. Следует рассмотреть возможность учреждения консультативного совета центральных избирательных органов. В последнее время наблюдается повышенный интерес к нашей организации со стороны международных и региональных структур", - отметил он.

Токаев также упомянул, что крайне важно укреплять сотрудничество в области образования и науки на основе научного партнерства.

"В этой связи предлагаю открыть в наших странах филиалы лучших университетов мира. Необходимо проводить совместные научные мероприятия и обмениваться опытом. Следует возобновить работу, связанную с открытием языковых отделений. Особого внимания требует развитие искусственного интеллекта, цифровой и аэрокосмической промышленности", - добавил он.