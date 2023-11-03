Тюркским государствам необходимо укрепить сотрудничество в области безопасности - президент Казахстана

БАКУ /Trend/ - Тюркским государствам необходимо укрепить сотрудничество в области безопасности.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с основным докладом на 10-м саммите Организации тюркских государств (ОТГ).

"В мире сохраняется нестабильная ситуация. Международная ситуация остается неустойчивой. В нынешнее неспокойное время очень важно укреплять единство тюркских народов, которое будет служить надежной гарантией нашей общей безопасности. Нарастают вызовы, связанные с торговлей оружием и наркотиками, терроризмом, экстремизмом, миграцией. Для предотвращения подобных угроз необходимо укрепить сотрудничество в области безопасности", - отметил он.

Токаев предложил в следующем году провести в Астане третью встречу генеральных секретарей советов безопасности.

"Важно заключить соглашение о совместной борьбе с преступностью и обмене информацией между органами финансовых расследований тюркских государств", - добавил Токаев.