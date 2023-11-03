Казахстан уделяет большое внимание развитию новых источников энергии - Токаев

БАКУ /Trend/ - Казахстан уделяет большое внимание развитию новых источников энергии.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с основным докладом на 10-м саммите Организации тюркских государств (ОТГ).

"Экономия энергоресурсов является одной из наших важнейших задач. Казахстан уделяет большое внимание развитию новых источников энергии, модернизации и диверсификации путей ее транспортировки. Особый интерес для нас также представляет внедрение лучших практик и технологий в геологоразведку и производство электроэнергии", - отметил он.

По его словам, в приоритете также развитие нефтехимической промышленности и совместная работа в сфере "зеленой" энергетики.

"Я предложил провести в этом в году в Казахстане Международный энергетический форум. Считаю, что проведение мероприятия такого уровня позволит детально обсудить все обозначенные вопросы. Вопросы изменения климата и устойчивого развития рассматриваются в Казахстане в числе ключевых. По инициативе нашей страны в 2026 году планируется проведение регионального саммита, посвященного проблеме изменения климата. Уверен, что братские тюркские народы поддержат все эти инициативы", - добавил Токаев.