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В Казахстане проходят выборы глав районов и городов областного значения

Казахстан Материалы 5 ноября 2023 09:46 (UTC +04:00)
В Казахстане проходят выборы глав районов и городов областного значения

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В Казахстане проходят выборы руководителей (акимов) районов и город областного значения, сообщили в Центральной избирательной комиссии Казахстана, передает Trend.

Согласно информации, по состоянию на 07:00 часов по времени Астаны открылись все избирательные участки регионов страны.

В соответствии с границами часовых поясов избирательные участки пяти регионов Казахстана: Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Мангистауской областей открылись в 08.00 часов по времени Астаны.

В списки избирателей включено 1 062 327 граждан.

Голосование проводится с 07:00 до 20:00 часов по местному времени в помещении для голосования на избирательном участке.

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