Казахстан выступил за активное использование Транскаспийского международного маршрута

БАКУ /Trend/ - Казахстан предлагает активнее задействовать Транскаспийский международный транспортный маршрут.

Об этом сказал премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов во время выступления на официальной церемонии открытия 6-й Китайской международной импортной выставки, сообщает пресс-служба премьера, передает Trend.

"Для дальнейшего увеличения контейнерных перевозок по маршруту “Китай – Европа” мы предлагаем активнее задействовать Транскаспийский международный транспортный маршрут. Он позволит сократить время перевозки товаров почти вдвое," - отметил Смаилов.

Премьер-министр Казахстан призвал транспортно-логистических операторов Китая к активному использованию имеющейся в Казахстане трансграничной транспортной инфраструктуры.