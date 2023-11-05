В Казахстане завершились выборы глав районов и городов областного значения

БАКУ /Trend/ - В Казахстане завершилось голосование на выборах руководителей (акимов) районов и городов областного значения, передает Trend.

Согласно информации, голосование завершилось в 20:00 по местному времени.

В соответствии с границами часовых поясов избирательные участки в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Мангистауской областях закрылись в 21:00 по времени Астаны.

Отметим, что всего на выборах действовали 1491 районных и городских избирательных участков. В списки избирателей было включено 1 062 327 граждан.

Выборы глав районов и городов областного значения состоялись в пилотном режиме.