В Казахстане снижается инфляция

БАКУ /Trend/ - Годовая инфляция в Казахстане снижается восьмой месяц подряд, передает Trend.

Текущий уровень снизился с пика 21,3% в феврале до 10,8% по итогам октября. Снижению инфляции способствовали ослабление внешнего инфляционного давления, а также меры правительства и проводимая денежно-кредитная политика Национального банка Казахстана.

Продовольственная инфляция замедлилась до 10,4%, инфляция непродовольственных товаров снизилась до 11,1%. Рост цен на услуги в октябре составил 11%.

По прогнозам, инфляция замедлится с текущих значений до 7,5-9,5% к концу 2024 года, а в 2025 году – до 5,5-7,5%. C учетом постепенной стабилизации инфляции Нацбанк в августе и октябре дважды снизил ставку с 16,75% до 16%.