В секторе Газа находятся 76 граждан Казахстана - МИД

БАКУ /Trend/ - На сегодня в секторе Газа находятся 76 граждан Казахстана.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал в ходе брифинга официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

"Вместе с членами семей их насчитывается 161 человек. При этом есть определённые требования как у египетской стороны, так и у израильской к выезду членов семей иностранных граждан. К примеру, около трети не подпадают под эвакуацию по вышеуказанным требованиям. Это совершеннолетние дети, супруги, внуки и супруги детей. Соответственно, некоторые из наших граждан не готовы выехать из сектора Газа из-за невозможности вывоза членов семей", - сказал он.

По его словам, министерство всячески ускоряет и делает все для того, чтобы эвакуация граждан Казахстана произошла как можно раньше.

"Однако не всегда все зависит от нас. Этот военно-дипломатический кризис пытается решить практически весь мир. С нашей стороны готовность полная – как только наши граждане пересекут границу с Египтом специальный эвакуационный борт вылетит в Каир", - добавил он.