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Казахстан намерен осуществить транзит более 100 млн тонн российской нефти

Казахстан Материалы 8 ноября 2023 02:40 (UTC +04:00)
Казахстан намерен осуществить транзит более 100 млн тонн российской нефти

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Казахстан до 2033 года намерен осуществить через свою территорию в Китай транзит более 100 млн тонн российской нефти. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает Trend.

Токаев отметил, что транспортировка нефти через территории обеих стран занимает значительную долю в топливно-энергетических комплексах Казахстана и РФ.

"Порядка 80% казахстанской нефти экспортируется на внешние рынки по российской территории (Каспийский трубопроводный консорциум)", - подчеркнул президент.

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