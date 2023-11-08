Казахстан намерен осуществить транзит более 100 млн тонн российской нефти

БАКУ /Trend/ - Казахстан до 2033 года намерен осуществить через свою территорию в Китай транзит более 100 млн тонн российской нефти. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает Trend.

Токаев отметил, что транспортировка нефти через территории обеих стран занимает значительную долю в топливно-энергетических комплексах Казахстана и РФ.

"Порядка 80% казахстанской нефти экспортируется на внешние рынки по российской территории (Каспийский трубопроводный консорциум)", - подчеркнул президент.