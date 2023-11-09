Токаев отметил растущий уровень сотрудничества в области энергетики с Россией

БАКУ /Trend/ - Сотрудничество в области энергетики между Казахстаном и Россией продолжает расти.

Как передает в четверг Trend, об это сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления в режиме видеоконференцсвязи в пленарном заседании ХIХ Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

"Мы взаимодействуем практически во всех отраслях экономики: промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, инфраструктуре. Отдельно хочу отметить растущий уровень сотрудничества в области энергетики", - подчеркнул он.

По его словам, знаменательным событием стал недавний запуск транзита российского газа в Узбекистан по территории Казахстана.

"Данный проект играет ключевую роль в укреплении региональной стабильности и энергетической безопасности Центральной Азии. Начато строительство казахстанско-российского завода по производству бутадиена мощностью до 340 тысяч тонн в год с компанией "Татнефть". Завершены переговоры по строительству предприятия, которое будет производить полиэтилен. С 2019 года успешно работает Программа совместных действий в области производственной кооперации", - отметил Токаев.

Он упомянул, что взаимодействие Казахстана и России в торгово-экономической и инвестиционной сфере, а также промышленной кооперации год от года демонстрирует устойчивый рост.

"Двусторонний товарооборот сегодня достиг 27 миллиардов долларов США, что является рекордным показателем. Объем прямых инвестиций из России превысил 20 миллиардов долларов. Показательно, что из свыше 42 тысяч предприятий с иностранным участием, действующих в Казахстане, почти половину, то есть 19 тысяч, составляют российские компании", - добавил Токаев.

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