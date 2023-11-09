Токаев и Путин подписали совместное заявление и план действий на 2024-2026 годы (Дополнено)

Первая версия опубликована в 15:20

БАКУ /Trend/ - По итогам переговоров между президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и президентом России Владимиром Путиным были подписаны совместное заявление к десятилетию подписания Договора между Казахстаном и Россией о добрососедстве и союзничестве в ХХІ веке, а также План совместных действий на 2024-2026 годы, передает в четверг Trend.

Также в рамках визита Владимира Путина в Казахстан был подписан Меморандум о взаимопонимании между министерствами энергетики Казахстана и России о сотрудничестве по проектам строительства ТЭЦ "Кокшетау", ТЭЦ "Семей" и ТЭЦ "Усть-Каменогорск" в Республике Казахстан.

Кроме этого, был подписан совместный план мероприятий по взаимодействию Комитета государственных доходов министерства финансов Казахстана и Федеральной таможенной службы России с участием представительств таможенных служб двух стран на 2024-2025 годы.

Также были подписаны несколько других документов.

Напомним, что президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Казахстан. Он провел встречу с Касым-Жомартом Токаевым, а также принял участие на пленарном заседании ХIХ Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России.