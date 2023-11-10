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Казахстан и Россия активизируют работу по добыче нефти

Казахстан Материалы 10 ноября 2023 00:49 (UTC +04:00)
Казахстан и Россия активизируют работу по добыче нефти

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Казахстан и Россия активизируют диалог по добыче нефти и развитию системы трубопроводов. Об этом говорится в совместном заявлении президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева, принятом на переговорах в Астане, передает Trend.

"Стороны намерены активизировать диалог по вопросам, касающимся проведения геологоразведочных работ, добычи трудноизвлекаемой нефти, диверсификации маршрутов транспортировки энергоресурсов, а также обмена опытом и подготовки кадров. Осуществлять планы строительства новых трубопроводов и реконструкции существующих для эффективной транспортировки природного газа, нефти и нефтепродуктов потребителям двух стран и в третьи государства", - говорится в документе.

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