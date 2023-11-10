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Начал действовать безвизовый режим между Казахстаном и Китаем

Казахстан Материалы 10 ноября 2023 08:39 (UTC +04:00)
Начал действовать безвизовый режим между Казахстаном и Китаем

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Казахстанско-китайское межправительственное соглашение о взаимном освобождении от визовых требований с пятницы вступило в силу, передает Trend.

«Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о взаимном освобождении от визовых требований было заключено в городе Сиане 17 мая 2023 года. Вступило в силу 10 ноября 2023 года», - говорится заявлении МИД Казахстана.

Казахстанцы могут находиться в Китае без визы 30 дней с момента пересечения госграницы. Аналогичные правила действуют и для жителей Китая.

В случае необходимости пребывания граждан более 30 дней требуется заранее оформить въездную визу соответствующей категории.

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