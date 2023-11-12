Казахстан предложил реализовать продовольственную программу помощи жителям сектора Газа

БАКУ /Trend/ - Казахстан предлагает использовать Исламскую организацию по продовольственной безопасности для реализации гуманитарной продовольственной программы помощи для жителей сектора Газа. Об этом заявил в ходе внеочередного совместного саммита Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Эр-Рияде заместитель премьера-министра, министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу, передает Trend.

"Казахстан призывает все международные и гуманитарные организации вмешаться в нынешнюю крайне сложную ситуацию в секторе Газа. С этой целью мы предлагаем использовать существующий механизм Исламской организации по продовольственной безопасности для реализации чрезвычайной гуманитарной продовольственной программы для жителей Газы", - сказал Нуртлеу.