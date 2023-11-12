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Казахстан предложил реализовать продовольственную программу помощи жителям сектора Газа

Казахстан Материалы 12 ноября 2023 00:51 (UTC +04:00)
Казахстан предложил реализовать продовольственную программу помощи жителям сектора Газа

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Казахстан предлагает использовать Исламскую организацию по продовольственной безопасности для реализации гуманитарной продовольственной программы помощи для жителей сектора Газа. Об этом заявил в ходе внеочередного совместного саммита Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Эр-Рияде заместитель премьера-министра, министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу, передает Trend.

"Казахстан призывает все международные и гуманитарные организации вмешаться в нынешнюю крайне сложную ситуацию в секторе Газа. С этой целью мы предлагаем использовать существующий механизм Исламской организации по продовольственной безопасности для реализации чрезвычайной гуманитарной продовольственной программы для жителей Газы", - сказал Нуртлеу.

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