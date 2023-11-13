Количество сделок купли-продажи жилья в Казахстане уменьшилось на 6,8%

БАКУ /Trend/ - В октябре 2023 года в Казахстане было зафиксировано 32,975 сделок по купле-продаже жилья, передает Trend.

В течение года (с октября 2022 года по октябрь 2023 года) цены на новое жилье поднялись на 5,1%, в то время как цены на жилье на вторичном рынке уменьшились на 5,3%. В октябре 2023 года арендная плата за благоустроенное жилье снизилась на 3,4% по сравнению с октябрем 2022 года.

На региональном уровне цены на первичном рынке жилья выросли значительно в городах Павлодар (14,8%) и Семей (12,1%). На рынке вторичного жилья наибольший рост цен был зафиксирован в городах Семей (14%) и Кызылорда (11,7%). Что касается рынка аренды жилья, высокий рост цен был замечен в городах Жезказган (26,3%), Кокшетау (20,6%) и Кызылорда (20,2%).

В октябре 2023 года было совершено 32,975 сделок купле-продажи жилья, из которых 8,023 сделки касались индивидуальных домов, а 24,952 квартир в многоквартирных домах. В сравнении с сентябрем 2023 года (35,398), количество сделок купле-продажи жилья уменьшилось на 6,8%. Города, лидирующие по количеству сделок, остаются прежними: Алматы (5,854 сделки, что составляет 17,8%) и Астана (5,438 сделок, что составляет 16,5%), а также Карагандинская область (3,075 сделок, что составляет 9,3%). Самое низкое количество сделок было зарегистрировано в области Улытау (298 сделок, что составляет 0,9%).

Сравнив с сентябрем 2023 года, наибольший рост сделок был зафиксирован в Туркестанской области (+29,5%), Атырауской области (+8,9%) и городе Шымкенте (+4,8%). В то время как наибольший спад за месяц произошел в городе Астане (-19,2%), а также в областях Абай (-15%) и Восточно-Казахстанской области (-11,9%).

Сравнив с сентябрем 2023 года, количество сделок по жилью в многоквартирных домах уменьшилось на 6,1% (на 1,631 сделку). Всего в октябре было совершено 24,952 сделки по квартирам, что составляет 75,7% от общего количества. Основная часть сделок с квартирами в многоквартирных домах приходится на города Астана (21,2%), Алматы (21,2%) и Карагандинская область (10,4%). Самыми популярными в продажах по количеству комнат стали 2-комнатные квартиры, в октябре было оформлено 9,481 сделок.

Сравнив с сентябрем 2023 года, количество сделок по индивидуальным домам также уменьшилось на 9% (на 792 сделки) и составило 8,023. Отрицательная динамика была зарегистрирована во всех регионах, за исключением города Астаны, где наблюдается рост на 10,5%.