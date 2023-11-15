В Казахстане замедлилась инфляция

БАКУ /Trend/ - Годовая инфляция в Казахстане замедлилась до 10,8%, передает Trend.

Месячная инфляция сложилась выше уровня прошлого месяца и составила 0,7%.

Продовольственная инфляция замедлилась до 10,4% в годовом выражении. При этом месячная продовольственная инфляция ускорилась до 0,5% с 0,3% в предыдущем месяце.

В структуре продовольственных товаров в октябре выросли цены на яйца, хлебобулочные изделия и крупы, сахар и сладости, свежие фрукты, мясо. Снизились цены на сыр, свежие овощи и подсолнечное масло.

Непродовольственная инфляция в годовом выражении замедлилась до 11,1% в октябре. В месячном выражении рост составил 0,8%.