В Казахстане изменился порядок маркировки алкогольной продукции

БАКУ /Trend/ - В Комитете государственных доходов Министерства финансов РК объявили о внесении изменений в процедуру применения учетно-контрольной марки на жестяной таре для слабоградусных ликероводочных изделий с крепостью менее 12% в Казахстане, передает Trend.

Согласно уточнению, в соответствии с пунктом 2 статьи 9 Закона Республики Казахстан "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции" допускается использование жестяной тары для слабоградусных ликероводочных изделий с крепостью менее 12%. Однако, согласно пункту 2 статьи 172 Налогового кодекса, алкогольная продукция, за исключением вина наливом и пивоваренной продукции, должна подвергаться маркировке учетно-контрольными марками.

Изменения внесены в связи с тем, что требование наклеивать учетно-контрольные марки на крышку жестяной тары оказалось труднореализуемым, так как при вскрытии потребительской тары невозможно сохранить целостность учетно-контрольной марки. Эти требования были введены для исключения возможности повторного использования учетно-контрольной марки.

В результате внесенных изменений ликвидировано требование о наклеивании учетно-контрольной марки на крышке жестяной тары. Теперь марка приклеивается на боковую поверхность жестяной тары, обеспечивая идентификацию и возможность считывания штрих-кодовой информации считывающим устройством.