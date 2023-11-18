Казахстан и ЕС подпишут горизонтальное соглашение о воздушном сообщении

БАКУ /Trend/ - Проводятся подготовительные работы к подписанию горизонтального соглашения о воздушном сообщении между Республикой Казахстан и Европейским союзом.

Как передает в субботу Trend, об этом сказал министр транспорта Казахстана Марат Карабаев

Данное соглашение даст новые возможности для развития туризма и экономических связей.

Как отметил министр, подписание документа планируется в ближайшее время.

Также Марат Карабаев рассказал о действии режима "открытого неба" в 13 аэропортах, согласно которому иностранные авиакомпании могут выполнять регулярные рейсы в Казахстан без ограничений по частотам и направлениям, в том числе с использованием пятой степени "свободы воздуха".

Товарооборот между странами ЕС и Казахстаном за январь-июль 2023 года составил 25,35 миллиарда евро. Этот показатель на 19 процентов превышает показатели за аналогичный период 2022 года (21,31 миллиарда евро).

Кроме того, экспорт Казахстана в ЕС достиг 18,157 миллиарда евро, что на 7,33 процента больше, чем за аналогичный период 2022 года (16,9 миллиарда евро).

Импорт за тот же период составил 7,2 миллиарда евро, что превышает показатель за первые 7 месяцев 2022 года (около 4,4 млрд евро) на 63,91 процента.

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