Обнародован прогноз по росту ВВП Казахстана в 2024 году

БАКУ /Trend/ - Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB", прогноз "Стабильный", передает Trend.

По данным аналитиков, ключевыми факторами, поддерживающими рейтинг Казахстана, остаются сильная фискальная позиция и значительные внешние резервы, которые доказали свою устойчивость к внешним шокам.

Более того, применение новых бюджетных правил будет способствовать повышению устойчивости государственных финансов. Меры по дальнейшей диверсификации экономики и экспортных маршрутов будут положительно влиять на развитие страны.

Fitch отмечает стабильные перспективы по росту экономики Казахстана. Агентством прогнозируется рост ВВП на уровне 5,1% в 2024 году и 5,4% в 2025 году благодаря уверенному росту инвестиций.

Также аналитики Агентства подчеркнули, что в РК наблюдается тренд на снижение уровня инфляции и долларизации, а также низкий риск вторичных санкций для Казахстана.