Высшее образование в Казахстане подорожало на 14%

БАКУ /Trend/ - За последний год стоимость высшего образования в Казахстане увеличилась на 13,9%, причем наиболее значительный рост цен отмечен в учебных заведениях столицы, передает Trend.

Особенно заметно увеличение стоимости обучения в университетах Астаны, где она выросла на 26,8%.

По анализу экспертов, также наблюдается существенный рост расходов на высшее образование в Восточно-Казахстанской (+25,3%), Павлодарской (+25,1%), Жамбылской (+22,2%) и Жетысуской (+21,5%) областях.

В то время как в Алматы стоимость обучения в вузах выросла на 16,4%, в Шымкенте этот показатель составил 9,7%.