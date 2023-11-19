Производство риса сократилось в Казахстане на 10%

БАКУ /Trend/ - Производство полуобрушенного, полностью обрушенного или расколотого риса с января по октябрь 2023 года составило 177,2 тысячи тонн, что на 9,8% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, передает Trend.

Стоит отметить, что ранее в течение трех лет наблюдался рост производства. Большинство риса в Казахстане производится в Кызылординской области, причем менее 10% производится в Алматинской, Туркестанской и Жетысуской областях.

За январь–август 2023 года в страну было импортировано 21 тысяча тонн полуобрушенного, полностью обрушенного или расколотого риса, что в 3,3 раза больше, чем в аналогичный период 2022 года. Доля импорта на внутреннем рынке выросла с 3,9% до 13,6%. Экспортировано было 74,8 тысяч тонн риса, более половины которых пошли в Узбекистан. Значительные объемы также направлены в Россию и Таджикистан.

По результатам октября текущего года цены на рис выросли на 40,3% за год, что существенно превышает предыдущий год, когда наблюдалось удорожание на 28,9%. В течение двух предыдущих лет цены на рис снижались.