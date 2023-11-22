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МВФ обновил прогноз экономического роста Казахстана

Казахстан Материалы 22 ноября 2023 05:27 (UTC +04:00)
МВФ обновил прогноз экономического роста Казахстана

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Казахстане Николя Бланше отметил, что в Казахстане экономический рост был достаточно устойчивым в текущем году, передает Trend.

"Мы прогнозируем, что рост экономики составит 4,8%, по году в целом. Это обеспечено работой нефтяного и ненефтяного секторов экономики. Кроме того, надо отметить, что вторичные последствия войны в Украине оказали лишь ограниченное влияние. Инфляция снижается, в феврале она достигла пика – 21%, а сейчас она составляет менее 11%. То есть она чуть-чуть превысит прогнозируемую инфляцию на конец года", - заявил Бланше.

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