МВФ обновил прогноз экономического роста Казахстана

БАКУ /Trend/ - Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Казахстане Николя Бланше отметил, что в Казахстане экономический рост был достаточно устойчивым в текущем году, передает Trend.

"Мы прогнозируем, что рост экономики составит 4,8%, по году в целом. Это обеспечено работой нефтяного и ненефтяного секторов экономики. Кроме того, надо отметить, что вторичные последствия войны в Украине оказали лишь ограниченное влияние. Инфляция снижается, в феврале она достигла пика – 21%, а сейчас она составляет менее 11%. То есть она чуть-чуть превысит прогнозируемую инфляцию на конец года", - заявил Бланше.