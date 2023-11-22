СПЕКА создала условия для значимого регионального сотрудничества - советник президента Казахстана

БАКУ /Trend/ - За 25 лет своей деятельности СПЕКА создала условия для значимого регионального сотрудничества.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала советник и специальный представитель президента Республики Казахстан по международному экологическому сотрудничеству Зульфия Сулейменова на Экономическом форуме СПЕКА 2023 в Баку.

"В настоящее время СПЕКА признана координатором по снижению торговых барьеров на транспорте, внедрению моделей устойчивого развития и содействию экономическому развитию", - отметила Сулейменова.

По ее мнению, наиболее острыми вопросами в следующие 25 лет станут изменение климата, что является особенно актуальным для Казахстана, вопросы энергетической и продовольственной безопасности, опустынивание, сохранение биоразнообразия и устойчивое использование водных ресурсов.

"Мы уже становимся свидетелями последствий изменения климата, происходящего со стремительной скоростью. Наиболее уязвимыми секторами к изменению климата являются сельское и лесное хозяйства, водные ресурсы, а также существует риск стихийных бедствий. Особое внимание в сельском хозяйстве должно быть уделено, в частности, диверсификации культур и внедрению современного органического земледелия", - подчеркнула она.

З.Сулейменова упомянула, что в области управления водными ресурсами приоритетными направлениями должны стать снижение водоемкости экономики, минимизация потерь воды при транспортировке, сокращение выращивания водоемких культур, внедрение оборотного водоснабжения и сокращение промышленного использования воды.

Она также добавила, что в Казахстане около 60 процентов водных ресурсов используется в сельском хозяйстве, в то время как более 30 процентов приходится на промышленность.

Отметим, что Специальная программа ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) была учреждена 26 марта 1998 года.

В настоящее время государствами-участниками СПЕКА являются Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

СПЕКА предоставляет платформу субрегионального сотрудничества для реализации тех Целей устойчивого развития (ЦУР), которые могут быть наилучшим образом достигнуты посредством регионального сотрудничества. В 2023 году Азербайджан председательствует в СПЕКА.

С 20 по 24 ноября 2023 года в Баку проходят Дни СПЕКА.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!