Казахстан на выставке стран СПЕКА представил платформу видеонаблюдения на основе ИИ

БАКУ /Trend/ - Казахстан представил платформу видеонаблюдения TargetAI, основанную на искусственном интеллекте (ИИ) и обеспечивающую видеоаналитику, на выставке стран СПЕКА в Баку.

Об этом в среду сказала Trend менеджер по развитию в TargetAI Зарина Жахина.

"С помощью этой системы мы можем централизовать камеры, объединяя около 40 тысяч камер в единое окно. "Умное видеонаблюдение" TargetAI позволяет анализировать видеоданные с использованием технологий искусственного интеллекта, обработки больших данных и облачных вычислений", - сказала Жахина.

По словам представителя компании, платформа может быть подключена к любому типу камер и видеорегистраторам, интегрироваться с различными устройствами и датчиками, а также взаимодействовать с другими системами безопасности.

"Мы рады присутствовать на выставке СПЕКА, этом значимом мероприятии в Баку", - добавила она.

TargetAI - это IT-компания, являющаяся участником Astana Hub и Международного финансового центра "Астана", с офисами разработки в Астане и Алматы.

Компания специализируется на разработке интеллектуальных систем видеонаблюдения и видеоаналитики, основанных на компьютерном зрении.

Отметим, что с 22 ноября по 25 ноября в столице Азербайджана проходит выставка стран-членов СПЕКА на тему "Региональное сотрудничество для устойчивого развития".

Цель выставки – демонстрация экономического потенциала стран-участниц, обсуждение возможностей совместного взаимовыгодного партнёрства и укрепление регионального экономического сотрудничества между государствами-членами.