Сегодня подходящий момент для увеличения конкурентоспособности Среднего коридора - региональный директор ВБ

БАКУ /Trend/ - Сегодня подходящий момент, чтобы увеличить конкурентоспособность Транскаспийского международного транспортного коридора (ТМТМ, или Средний коридор), расширить его пропускную способность, повысить эффективность и сократить затраты.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал региональный директор Всемирного банка по инфраструктуре в регионе Европы и Центральной Азии Чарльз Кормье.

"Краткосрочное повышение эффективности за счет институциональных и операционных мер, наряду со среднесрочными инвестициями, позволит укрепить функционирование Среднего коридора и активизировать его потенциал", - сказал он.

Отметим, что Средний коридор связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза через страны Центральной Азии, Кавказа, Турции и Восточной Европы.

Многосторонняя мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши.

Средний коридор способствует увеличению грузопотока из Китая в Турцию, а также в страны Европы и в обратном направлении.

Маршрутный поезд, курсирующий по этому коридору, доставляет грузы из Китая в Европу в среднем за 20-25 дней, и это одно из главных преимуществ данного транспортного коридора.