Казахстан должен стать центром притяжения цифровых технологий - Токаев

БАКУ /Trend/ - На церемонии награждения лауреатов премии "Алтын сапа" и "Парыз" президент РК Касым-Жомарт Токаев высказался о развитии цифровых технологий в Казахстане, передает Trend.

"Наша страна должна закрепиться в качестве центра притяжения глобальных цифровых технологий. Казахстан может и должен стать гаванью для офисов крупнейших международных IT-компаний. Все это – лишь небольшая часть задач и конкретных результатов нашей работы. Мы обязаны наращивать темп и глубину преобразований по всем направлениям", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что в различных сферах накопилось немало проблем, которые закономерно волнуют казахстанцев. Но правительство постепенно решает наболевшие вопросы путем каждодневной системной работы.