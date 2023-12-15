В Казахстане с 2022 года в собственность государства вернули 10 млн га земель

БАКУ /Trend/ - Власти Казахстана сообщили о возвращении в государственную собственность 10 миллионов гектар неиспользуемых сельскохозяйственных земель, которые были выданы с нарушением, передает Trend.

Эта инициатива, проведенная с начала 2022 года по поручению президента Касым-Жомарта Токаева, направлена на оптимизацию использования земельных ресурсов.

Возвращенные участки, учитывая нехватку пастбищ, будут приоритетно использоваться в сельском хозяйстве, а также закрепляться за соответствующими населенными пунктами. Для эффективного выполнения поручения президента была создана специальная государственная комиссия, включающая представителей правоохранительных органов, министерств и акиматов.