Рост ВВП Казахстана составил 4,9%

БАКУ /Trend/ - Экономика Казахстана успешно адаптировалась к изменяющимся внешним условиям и в текущем году продемонстрировала устойчивый рост, передает Trend.

Согласно данным января-ноября, темпы роста ВВП составили 4,9%, что существенно превышает уровень в 2,7% за аналогичный период предыдущего года. Общий ВВП на душу населения вырос с $11,5 до 13,3 тысяч, свидетельствуя об улучшении благосостояния населения.

Инфляция в годовом выражении замедлилась до 10,3% в ноябре, что представляет собой значительное снижение по сравнению с 20,3% в декабре 2022 года.

Привлечено $13,3 млрд прямых иностранных инвестиций за 6 месяцев, обеспечивая поддержку устойчивого экономического роста в будущем. Планируется достичь уровня привлеченных инвестиций на уровне $27 млрд к концу года.

Производство в машиностроении выросло рекордными темпами - на 26,8%, особенно в секторах автомобилестроения (41%) и выпуска электрооборудования (32%).

Экспорт товаров из Казахстана в текущем году достиг $65 млрд.