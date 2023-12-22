Казахстан начал строить новую железную дорогу в Китай

БАКУ /Trend/ - В области Абай в Казахстане стартовало строительство новой железнодорожной линии Бахты–Аягоз протяженностью 272 км, передает Trend.

Проект реализуется в соответствии с поручением президента Касыма-Жомарта Токаева и направлен на увеличение транспортно-транзитного потенциала страны. В ходе строительства также планируется открытие третьего пограничного перехода с Китаем Бахты–Чугучак.

Эта новая железнодорожная линия значительно увеличит пропускную способность между Казахстаном и Китаем с 28 до примерно 48 млн тонн и разгрузит южные пункты пропуска, привлекая дополнительные объемы транзита. Планируется, что двухпутная железная дорога будет введена в эксплуатацию к 2027 году.

Проект будет реализован с участием частного инвестора по принципам государственно-частного партнерства (ГЧП). В ходе строительства планируется построить 11 станций, 47 мостов, 23 железнодорожных и 8 автодорожных путепроводов, а также 5 пешеходных мостов и 16 смотровых сооружений.