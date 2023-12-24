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В следующем году Касым-Жомарт Токаев посетит Азербайджан

Казахстан Материалы 24 декабря 2023 15:32 (UTC +04:00)
В следующем году Касым-Жомарт Токаев посетит Азербайджан

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - В следующем году Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Азербайджан с государственным визитом.

Как сообщает Trend, об этом было сказано в ходе телефонного разговора Касым-Жомарта Токаева с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

Было отмечено, что все договоренности, достигнутые на встрече глав государств Азербайджана и Казахстана во время саммита СПЕКА, состоявшегося в Баку в ноябре этого года, успешно реализуются, выражена уверенность в том, что государственный визит президента Казахстана в Азербайджан в следующем году придаст импульс всестороннему развитию отношений.

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