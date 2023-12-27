В Казахстане планируют довести добычу нефти до 90 млн тонн в год

БАКУ /Trend/ - Вице-министр энергетики Казахстана, Асхат Хасенов, раскрыл информацию о запасах нефти в стране, передает Trend.

"Запасы подразделяются на две категории: геологические и извлекаемые. Геологические запасы составляют 15,5 миллиарда тонн, извлекаемые - 4,4 миллиарда тонн. По ходу разработки месторождений или перехода от разведки к разработке, баланс этих запасов изменяется. Запасы газа составляют 3,8 триллиона кубометров. Математически, при добыче 100 миллионов тонн в год, извлекаемых запасов будет достаточно на 40-45 лет. Однако это не означает, что после этого срока запасы будут исчерпаны. Каждый год новые месторождения переходят из разведки в стадию разработки и пополняют запасы", - заявил Асхат Хасенов.

До конца 2023 года в Казахстане планируется увеличить добычу нефти до 90 миллионов тонн.

"Мы планируем поддерживать добычу на уровне 90 миллионов тонн. Экспорт составит примерно 73-75 миллионов тонн от этого объема. Таким образом, на внутренний рынок будет направлено около 17-18 миллионов тонн, в то время как остальная часть будет экспортирована", - отметил вице-министр.