Казахстан утвердил представленный Россией план запусков космических аппаратов с Байконура

БАКУ /Trend/ - Казахстан утвердил представленный российской стороной план запусков космических аппаратов с космодрома «Байконур» на 2024 год.

Как передает в среду Trend, соответствующее постановление правительства Казахстана опубликовано в Информационно-правовой системе нормативных правовых актов Казахстана.

«Правительство Республики Казахстан согласовывает представленный российской стороной (нота Министерства иностранных дел Российской Федерации № 28113/3дснг от 2 ноября 2023 года) план запусков космических аппаратов на 2024 год в рамках государственной программы Российской Федерации "Космическая деятельность России", программ международного сотрудничества и коммерческих проектов с космодрома "Байконур"», - говорится в постановлении.

Кроме этого, согласно постановлению, Министерству иностранных дел Казахстана поручено до 30 декабря 2023 года направить заключение российской стороне по дипломатическим каналам.

Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Отметим, что Космодром и город Байконур вместе образуют комплекс «Байконур», состоящий из 15 стартовых комплексов девяти типов для запусков ракет-носителей, 4 пусковых установок для испытаний межконтинентальных баллистических ракет, 11 монтажно-испытательных корпусов (МИК) и прочей инфраструктуры.