В аэропорту Астаны из-за непогоды задерживается прилет и вылет 35 авиарейсов

БАКУ /Trend/ - Сложные метеоусловия привели к задержке прибытия 20 рейсов в аэропорт Астаны, а также к задержке вылета 15 рейсов, передает Trend.

Задерживаются рейсы из различных городов Казахстана, а также из Москвы и Урумчи (Китай). Помимо этого, неблагоприятные метеоусловия повлияли на расписание вылетов из Астаны как на внутренних рейсах, так и на направлениях в Омск и Урумчи.

В комитете гражданской авиации Казахстана отметили, что задержки рейсов обусловлены необходимостью обеспечения безопасности полетов. В сообщении говорится, что такие задержки могут повлиять на последующие рейсы, поэтому рекомендуется пассажирам своевременно уточнять статус и время вылета своего рейса в справочных службах авиакомпаний.

Кроме того, в ведомстве пояснили, что в случае задержки рейса по вине авиакомпании предоставляются различные услуги, такие как прохладительные напитки, горячее питание и, в зависимости от длительности ожидания, размещение в гостинице.