Токаев опроверг идею о проведении референдума для участия в президентских выборах в Казахстане

БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев опроверг миф о проведении референдума по Конституции в 2026 году и намерении участвовать в президентских выборах, передает Trend.

По его его словам, эти утверждения являются дезинформацией, и произвольные изменения в Конституцию, особенно по фундаментальным вопросам, исключены.

Он подчеркнул, что положение об однократном президентском сроке остается неизменным и является непреложным элементом Конституции, подобно нормам о независимости, унитарности, территориальной целостности и форме правления государства.

Глава государства отметил, что идею установления однократного семилетнего срока он высказывал в закрытых дискуссиях еще 15 лет назад, но тогда она не нашла поддержки. После своего избрания президентом он взвешивал все "за" и "против", размышляя, как ее можно было бы воплотить на практике.

"В 2022 году было реализовано несколько важных конституционных изменений, направленных на ликвидацию суперпрезидентских полномочий. И тогда же мною была предложена идея однократного семилетнего срока. Эта инициатива получила всенародную поддержку. Этим все сказано", - сказал Токаев.