В Казахстане автобус с людьми провалился в воронку у шахты

БАКУ /Trend/ - В Павлодарской области Казахстана около шахты Майкаинского рудника в ночь на 4 января в 150-метровую воронку очистного пространства упал автобус с людьми, передает в четверг Trend.

По данным Департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области, на момент обвала в автобусе находились четыре человека, включая троих спасателей и одного водителя, направлявшихся на вызов в шахту.

Предварительная длина обвала составляет 150-200 метров, ширина - 500 метров, а глубина - 150 метров.

В аварийно-спасательных работах задействованы силы и средства павлодарского филиала профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб АО "Майкаинзолото", местных исполнительных органов, а также спасателей Департамента по чрезвычайным ситуациям.

Отметим, что в работах задействованы 44 человека, 13 единиц техники и один БПЛА.

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