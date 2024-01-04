Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Центральная Азия
  3. Казахстан

В Казахстане автобус с людьми провалился в воронку у шахты

Казахстан Материалы 4 января 2024 13:24 (UTC +04:00)
В Казахстане автобус с людьми провалился в воронку у шахты

Читайте Trend в

Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В Павлодарской области Казахстана около шахты Майкаинского рудника в ночь на 4 января в 150-метровую воронку очистного пространства упал автобус с людьми, передает в четверг Trend.

По данным Департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области, на момент обвала в автобусе находились четыре человека, включая троих спасателей и одного водителя, направлявшихся на вызов в шахту.

Предварительная длина обвала составляет 150-200 метров, ширина - 500 метров, а глубина - 150 метров.

В аварийно-спасательных работах задействованы силы и средства павлодарского филиала профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб АО "Майкаинзолото", местных исполнительных органов, а также спасателей Департамента по чрезвычайным ситуациям.

Отметим, что в работах задействованы 44 человека, 13 единиц техники и один БПЛА.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Лента

Лента новостей

Читать все новости