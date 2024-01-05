Казахстан занял шестое место по привлечению прямых иностранных инвестиций

БАКУ /Trend/ - Согласно ежегодному исследованию FDI Standouts Watchlist, Казахстан занял шестое место по показателям макроэкономического развития и привлечению прямых иностранных инвестиций за 2023 год, передает Trend.

Исследование оценивает динамику макроэкономического развития и ПИИ в 50 крупнейших направлениях прямых иностранных инвестиций, выделяя страны с сильными макроэкономическими и инвестиционными показателями.

Лидером списка стала Камбоджа, которая сохранит высокие темпы инвестиционного роста в 2024 году.

Камбоджа возглавила список благодаря высокому темпу экономического роста, ожидаемому увеличению ВВП на 6,1% в 2024 году, и успешным торговым отношениям с Китаем и Южной Кореей.

Следует отметить, что другие страны, такие как Филиппины, Кения, и Ирак, также вошли в топ-10 списка, демонстрируя успешные экономические и инвестиционные результаты.