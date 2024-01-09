Казахстанское село Жетыген станет городом

БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о создании города Алатау вместо села Жетыген Илийского района Алматинской области.

Как передает во вторник Trend, об этом сообщила пресс-служба Акорды.

Так, согласно указу, Илийский район Алматинской области будет реорганизован путем выделения из него села Жетыген. Село Жетыген будет отнесено к категории города областного значения и переименовано в город Алатау.

Правительству Казахстана поручено принять необходимые меры по реализации указа.

Указ вступает в силу со дня его первого официального опубликования.