Назначен новый командующий Силами специальных операций ВС Казахстана

БАКУ /Trend/ - Айдос Мырзахметов назначен командующим Силами специальных операций Вооруженных сил Казахстана.

Как передает во вторник Trend, соответствующее распоряжение подписал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Отметим, что в конце прошлого года распоряжением главы государства Болат Журабаев был освобожден от должности командующего Силами специальных операций Вооруженных сил Казахстана. Он находился на этой должности с февраля 2022 года.

Напомним, что указом Президента Казахстана от 19 января 2022 года было создано командование Сил специальных операций, которое вошло в структуру Вооруженных сил страны.

Силы специальных операций предназначены для решения специальных задач в рамках обеспечения обороноспособности и военной безопасности страны, в том числе с участием в антитеррористических операциях и противодействии незаконным вооруженным формированиям.