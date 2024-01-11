В Казахстане цены на новое жилье выросли на 3,4%

БАКУ /Trend/ - В Казахстане за год, с декабря 2022 года по декабрь 2023 года, отмечается разнонаправленная динамика в ценах на жилье, передает Trend.

Цены на новое жилье выросли на 3,4%, в то время как цены на квартиры вторичного рынка снизились на 3,7%. В области аренды благоустроенного жилья за тот же период отмечается повышение арендной платы на 1,6%.

В региональном контексте на первичном рынке жилья в городах Кызылорда и Петропавловске отмечается значительный годовой рост цен на уровне 12,6% и 10,6% соответственно. На вторичном рынке лидеры по росту цен – города Атырау (8,2%) и Кызылорда (6,9%). Арендная плата в городах Жезказган, Кокшетау и Караганда заметно выросла на 33,4%, 26,1% и 23% соответственно.

В декабре 2023 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 37 818, с увеличением на 19,2% по сравнению с ноябрем 2023 года. Лидерами по количеству сделок остаются города Алматы и Астана, а также Карагандинская область. Наибольший рост сделок за месяц зарегистрирован в Астане (+48,2%), Туркестанской области (+44,1%) и Шымкенте (+30,5%). Наибольший спад наблюдается в Северо-Казахстанской (-24%), Акмолинской (-4,8%) и Кызылординской областях (-4,6%).

По видам жилья, количество сделок по квартирам в многоквартирных домах увеличилось на 22,5% за декабрь 2023 года по сравнению с ноябрем 2023 года. Квартиры с 2 комнатами лидируют по числу сделок. Количество сделок по индивидуальным домам также увеличилось на 8,7%.