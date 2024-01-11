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Токаев освободил от должности посла Казахстана в Иране

Казахстан Материалы 11 января 2024 12:37 (UTC +04:00)
Токаев освободил от должности посла Казахстана в Иране

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Посол Казахстана в Иране Асхат Оразбай освобожден от занимаемой должности.

Как передает в четверг Trend, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал соответствующий указ.

Другим указом Токаева Оразбай назначен председателем Исполнительного комитета Международного Фонда спасения Арала.

Отметим, что Асхат Оразбай был назначен послом Казахстана в Иране 10 января 2019 года.

Ранее он занимал должности посла в Индонезии и Филиппинах.

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