Токаев освободил от должности посла Казахстана в Иране

БАКУ /Trend/ - Посол Казахстана в Иране Асхат Оразбай освобожден от занимаемой должности.

Как передает в четверг Trend, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал соответствующий указ.

Другим указом Токаева Оразбай назначен председателем Исполнительного комитета Международного Фонда спасения Арала.

Отметим, что Асхат Оразбай был назначен послом Казахстана в Иране 10 января 2019 года.

Ранее он занимал должности посла в Индонезии и Филиппинах.

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