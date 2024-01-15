Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Центральная Азия
  3. Казахстан

Токаев назначил первого заместителя министра обороны

Казахстан Материалы 15 января 2024 08:35 (UTC +04:00)
Токаев назначил первого заместителя министра обороны

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Султан Камалетдинов назначен первым заместителем министра обороны, передает Trend со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Распоряжением Главы государства Камалетдинов Султан Буркутбаевич назначен первым заместителем министра обороны Республики Казахстан – начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности", - говорится в сообщении.

Другим распоряжение Глава государства Марат Хусаинов был освобожден от должности первого заместителя министра обороны - начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости