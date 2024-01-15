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Казахстан вновь заявил о твердой поддержке принципа "одного Китая"

Казахстан Материалы 15 января 2024 11:27 (UTC +04:00)
Казахстан вновь заявил о твердой поддержке принципа "одного Китая"

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Казахстан вновь заявил о твердой поддержке принципа "одного Китая".

Как передает в понедельник Trend, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел страны.

"В связи с состоявшимися на Тайване выборами Республика Казахстан вновь заявляет о твердой поддержке принципа "одного Китая" и подтверждает, что правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая", - говорится в заявлении

Кроме того, МИД Казахстана подчеркнул, что страна поддерживает усилия правительства Китая по осуществлению мирного воссоединения страны.

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