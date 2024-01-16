Казахстан отменил запрет на ввоз продукции животноводства из России

БАКУ /Trend/ - Комитет ветеринарного контроля и надзора министерства сельского хозяйства Казахстана с 16 января отменяет ранее введенные ограничения по ящуру, гриппу птиц, нодулярному дерматиту, оспе овец и коз на ввоз в республику ряда товаров с территории 26 регионов России.

Как передает во вторник Trend, об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

"Разрешаются поставки живых животных и птиц, мясной, молочной и всех видов птицеводческой продукции, готовых изделий, инкубационного яйца, генетического материала, кормов и кормовых добавок для птиц и живых животных, непищевого и необработанного кожевенного сырья и изделий, полученных от убоя животных и птиц, бывшего в употреблении оборудования для их содержания, убоя и переработки, а также охотничьи трофеи", - говорится в сообщении.

Кроме того, с некоторых регионов может осуществляться транзит по территории Казахстана крупного рогатого скота, живых овец и коз.