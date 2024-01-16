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Казахстан отменил запрет на ввоз продукции животноводства из России

Казахстан Материалы 16 января 2024 14:11 (UTC +04:00)
Казахстан отменил запрет на ввоз продукции животноводства из России

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Комитет ветеринарного контроля и надзора министерства сельского хозяйства Казахстана с 16 января отменяет ранее введенные ограничения по ящуру, гриппу птиц, нодулярному дерматиту, оспе овец и коз на ввоз в республику ряда товаров с территории 26 регионов России.

Как передает во вторник Trend, об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

"Разрешаются поставки живых животных и птиц, мясной, молочной и всех видов птицеводческой продукции, готовых изделий, инкубационного яйца, генетического материала, кормов и кормовых добавок для птиц и живых животных, непищевого и необработанного кожевенного сырья и изделий, полученных от убоя животных и птиц, бывшего в употреблении оборудования для их содержания, убоя и переработки, а также охотничьи трофеи", - говорится в сообщении.

Кроме того, с некоторых регионов может осуществляться транзит по территории Казахстана крупного рогатого скота, живых овец и коз.

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