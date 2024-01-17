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Президент Токаев прибыл с официальным визитом в Италию

Казахстан Материалы 17 января 2024 22:04 (UTC +04:00)
Президент Токаев прибыл с официальным визитом в Италию

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В аэропорту Рима Президента Казахстана встретили министр обороны Италии Гвидо Крозетто и представитель Папы Римского Франческо Каналини. У трапа была выстроена рота Почетного караула.

Как передает Trend, завтра, 18 января, Касым-Жомарт Токаев проведет переговоры с Президентом Италии Серджо Маттареллой и Премьер-министром Джорджей Мелони.

В этот же день глава государства примет участие в инвестиционном круглом столе «Казахстан – Италия» и проведет ряд встреч с руководителями крупных итальянских компаний.

19 января в Ватикане состоится аудиенция лидера Казахстана у Папы Римского Франциска.

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