Президент Токаев прибыл с официальным визитом в Италию

БАКУ /Trend/ - В аэропорту Рима Президента Казахстана встретили министр обороны Италии Гвидо Крозетто и представитель Папы Римского Франческо Каналини. У трапа была выстроена рота Почетного караула.

Как передает Trend, завтра, 18 января, Касым-Жомарт Токаев проведет переговоры с Президентом Италии Серджо Маттареллой и Премьер-министром Джорджей Мелони.

В этот же день глава государства примет участие в инвестиционном круглом столе «Казахстан – Италия» и проведет ряд встреч с руководителями крупных итальянских компаний.

19 января в Ватикане состоится аудиенция лидера Казахстана у Папы Римского Франциска.