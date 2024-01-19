Казахстан проведет кардинальные реформы - Токаев

БАКУ /Trend/ - В рамках официального визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Рим прошла встреча с представителями итальянского бизнес-сообщества, в которой участвовали около 30 компаний мирового уровня, передает Trend.

В своем выступлении Токаев подробно рассказал представителям итальянского бизнеса об инвестиционных возможностях в Казахстане.

"В прошлом году мы достигли экономического роста на уровне 5,1%, что почти в два раза превышает мировой прогноз. В среднесрочной перспективе мы поставили перед собой стратегическую цель достижения роста в 6-7%, что позволит удвоить объем экономики к 2029 году. Это требует проведения обширных реформ", - заявил глава государства.

Токаев подчеркнул, что параллельно с политическими изменениями в Казахстане осуществляется укрепление рыночной и конкурентоспособной экономики.

"На данный момент я с уверенностью сообщаю вам, что в Казахстане скоро начнутся ключевые кардинальные реформы, сделающие нашу экономику более прозрачной, устойчивой и динамичной. Наша цель - поднять стандарты, правила и практику ведения бизнеса в Казахстане на уровень ОЭСР. Мы стремимся создать инвестиционный климат, соответствующий высочайшим мировым стандартам", - отметил Токаев.

Президент также поделился с итальянскими предпринимателями планируемыми практическими и законодательными мерами, направленными на увеличение потока прямых иностранных инвестиций в экономику страны.

"Мы выявили и устраняем избыточные требования к бизнесу, чтобы создать более гибкую и удобную среду для инвесторов. Недавно был учрежден Инвестиционный совет с широкими полномочиями, способствующими реализации инвестиционных проектов через оперативное принятие решений и всестороннюю государственную поддержку", - подчеркнул Токаев.