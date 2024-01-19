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Токаев предложил расширить участие военнослужащих Казахстана в миротворческих миссиях ООН

Казахстан Материалы 19 января 2024 08:47 (UTC +04:00)
Токаев предложил расширить участие военнослужащих Казахстана в миротворческих миссиях ООН

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана, Касым-Жомарт Токаев, предложил расширить участие военнослужащих страны в миротворческих миссиях Организации Объединенных Наций (ООН), передает Trend.

По предложению главы государства, целесообразным будет поэтапное расширение географии участия Вооруженных сил Республики Казахстан в миротворческих миссиях в рамках главы 7 Устава ООН. Это включает в себя участие в миротворческих миссиях на Ближнем Востоке, в Республике Южный Судан и в спорной территории Абье (на границе Судана и Южного Судана).

Расширение участия в подобных миссиях поможет закрепить позицию Казахстана в миротворческой деятельности ООН и демонстрировать готовность страны вносить свой вклад в укрепление мира и безопасности в мире.

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