Токаев предложил расширить участие военнослужащих Казахстана в миротворческих миссиях ООН

БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана, Касым-Жомарт Токаев, предложил расширить участие военнослужащих страны в миротворческих миссиях Организации Объединенных Наций (ООН), передает Trend.

По предложению главы государства, целесообразным будет поэтапное расширение географии участия Вооруженных сил Республики Казахстан в миротворческих миссиях в рамках главы 7 Устава ООН. Это включает в себя участие в миротворческих миссиях на Ближнем Востоке, в Республике Южный Судан и в спорной территории Абье (на границе Судана и Южного Судана).

Расширение участия в подобных миссиях поможет закрепить позицию Казахстана в миротворческой деятельности ООН и демонстрировать готовность страны вносить свой вклад в укрепление мира и безопасности в мире.