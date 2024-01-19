Парламент Казахстана поддержал отправку военных для участия в миссиях ООН

БАКУ /Trend/ - Парламент Казахстана на совместном заседании палат проголосовал за предложение Президента Касым-Жомарта Токаева о направлении миротворческого контингента Вооруженных сил страны для участия в миссиях ООН.

Как передает в пятницу Trend, планируется направить до 430 человек в составе роты резерва, штабных офицеров, военных наблюдателей и специализированных подразделений на следующие направления: "Силы ООН по наблюдению за разъединением на Голанских высотах" (UNDOF, Сирия – Израиль), "Орган ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия" (UNTSO, Палестина – Израиль), "Миссия ООН в Республике Южный Судан" (UNMISS, Южный Судан), "Временные силы ООН по обеспечению безопасности в Абьее" (UNISFA, Судан).

Отметим, что всего с 2014 года 67 казахстанских офицеров приняли участие в миссиях ООН в Западной Сахаре, Кот-д’Ивуар, Мали, Центральноафриканской Республике и Ливане в качестве военных наблюдателей и штабных офицеров.

С 2018 года 538 казахстанских военнослужащих участвовали в миссии "Временные силы ООН в Ливане" в составе миротворческого подразделения. В настоящее время казахстанские военные также проходят службу в миссиях ООН: 6 офицеров - в Западной Сахаре, 2 офицера - в Центральноафриканской Республике, 2 офицера - в Демократической Республике Конго, 9 военнослужащих - в Ливане.