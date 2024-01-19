В Казахстане будет введен единый часовой пояс

БАКУ /Trend/ - В Казахстане внесены изменения в постановление правительства "О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан".

Как передает в пятницу Trend, согласно изменениям, устанавливается применение на всей территории страны единого часового пояса с 00:00 часов 1 марта 2024 года.

Таким образом, ко всей территории Казахстана будет применен 5-й часовой пояс (UTC+5).

На сегодня в Казахстане применяются два часовых пояса UTC+5 и UTC+6. Большая часть территории страны (за исключением западных регионов) находится в зоне UTC+6.

Отметим, что единый часовой пояс в Казахстане предложили установить казахстанские ученые и эксперты, которые вошли в рабочую группу по вопросам исчисления времени.

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